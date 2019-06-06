İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tut İlçe karayoluna bariyerli önlem

Karayolları ekipleri tarafından 14 kilometrelik Tut İlçe Karayolunda ihtiyaç olan yerlere bariyer yerleştirildi.


Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinden Tut İlçesine ayrılan 14 kilometrelik yolun tamamlanan kısmında ekipler bariyer yerleştirdi. Viraj ve engebeli olan karayolunda olası trafik kazalarında can kaybı yaşanmaması için bazı bölgelere bariyerler yapıldı.


Daha önceki yıllarda çok sayıda kazanın meydana geldiği karayolunun yenilenmesi ve mesafenin kısalmasının ardından Karayolları ekipleri tarafından bayram öncesinde bariyer yapıldı.


Sürücüler yapılan bariyerlerin kazaların ölümlü ve yaralamalı olması noktasında önemli oranda azaltacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.