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Tut ilçesi korona virüsüne karşı temizlendi

Adıyaman’ın Tut İlçe Belediyesi ekipleri kent genelinde köpüklü suyla temizlik yaptı.

Adıyaman'ın Tut İlçe Belediyesi ekipleri kent genelinde köpüklü suyla temizlik yaptı.


Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte tüm ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın Tut ilçesinde de belediye ekipleri dezenfekte işlemlerini yürütüyor.


Belediye ekipleri sokak ve caddeleri, kaldırımları köpüklü suyla yıkarken, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte işlemini yürüttü.


Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ekiplerin çalışmalarını yerinde izleyerek, ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin taleplerini yerine getirmeleri için ekipleri talimat verdi.


Başkan Kılıç, virüsten korunmanın en önemli önleminin temizlik olduğunu dikkat çekerek, vatandaşların kendi eve ve işyerlerini temiz tutmaları uyarısında bulundu.

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