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Tut ilçesinde 'öncelik hayatın öncelik yaşamın' projesi tanıtıldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje uygulandı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje uygulandı.


İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje Tut İlçesinde de uygulandı. Kaymakamlık binası önünde uygulamalı olarak yapılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Cemal Avcı, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sürücüler ve yayalar proje konusunda bilgilendirildi.

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