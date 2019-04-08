Tut İlçesinde şehitler için mevlit okutuldu

Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Amirliği, Türk Polis Teşkilatının 174.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle şehitler için mevlit okuttu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından şehitler için Ulu Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Mevlit programına İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kuran'ı Kerim sonrası İlçe Müftüsü Hasan Bayar birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek dua etti. Müftü Bayar, Türk Polis Teşkilatının dış mihraplara karşı verdiği mücadeleye ve ülke güvenliği açısından önemine değindi.

Polis memurları tarafından daha sonra cami cemaatine ikramlarda bulunuldu.