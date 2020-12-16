İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tut ilçesini sis kapladı

Geceden itibaren etkili olan ve Adıyaman’ın Tut ilçesini kaplayan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Geceden itibaren etkili olan ve Adıyaman'ın Tut ilçesini kaplayan sis, görüş mesafesini düşürdü.


Gün boyu süren yağmurun ardından gece etkili olmaya başlayan sis sabahın ilk ışıkları ile birlikte etkisini daha fazla gösterdi. Tut ilçesini kaplayan sis, ilçeye girişte görüş mesafesini düşürdü. İlçe merkezi ve ilçenin kuzeyindeki dağlık bölge sis içerisinde kaldı.


İlçede sürücüler araçların sis lambasını yakarak yavaş ilerledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.