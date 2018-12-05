Tut Kaymakamı Kızılgüneş Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Kızılgüneş'e teşekkür etti.

Tut Kaymakamı Kızılgüneş ise her zaman yanlarında gördükleri Başkan Kutlu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.