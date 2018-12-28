Tut Kaymakamı Kızılgüneş ziyaretlerini sürdürüyor

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, beraberinde kurum müdürleriyle beraber gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine Havutlu, Çiftlik ve Meryemuşağı köyleri ile devam etti. Burada köylü vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kızılgüneş, muhtarlardan köyün sıkıntıları ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Kızılgüneş ayrıca okul ziyaretleri kapsamında ise Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel ile sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kızılgüneş, 8. sınıf öğrencilerine mesleki danışmanlık yaparak onlara kaymakamlık mesleği ile ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Kaymakam Yunus Kızılgüneş daha sonra öğretmenlerle sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.