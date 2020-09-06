Tut Kaymakamı Tugay fıstık hasadına katıldı

Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, köy gezileri kapsamında gittiği Yalankoz’da fıstık hasadına katıldı.
Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, köy gezileri kapsamında gittiği Yalankoz'da fıstık hasadına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tut Kaymakamlığına atanan Muhammet Tugay köy gezilerini sürdürüyor. İlçeye bağlı Yalankoz köyüne giden Muhammet Tugay, burada çiftçiler ile birlikte Antep Fıstığı haşatına katılarak, fıstığın dallarından ayrılma işlemine katıldı.
Kaymakam Tugay ayrıca, Yaylımlı köyüne giderek burada sulama suyu projesini inceledi.
Tugay, 1500 metrelik ve 170 dönüm, Kaşlıca köyü 2800 metrelik ve 200 dönüm alanın sulanabilmesini sağlayacak sulama suyu projesini inceledi.
Tugay, sulama sisteminde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.