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Tut Kaymakamı Tugay köylerin sorunlarını yerinde görüyor

Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay Köseli, Yaylımlı ve Yeşilyurt köylerini ziyaret ederek, sorunları yerinde gördü.

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay Köseli, Yaylımlı ve Yeşilyurt köylerini ziyaret ederek, sorunları yerinde gördü.


Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, köylerin sorunlarını yerinde görüp, çözüm üretmek için köylüler ile biraraya geliyor. Kaymakam Tugay beraberinde İlçe Özel İdare Müdürü Hacı Yusuf Duran ile birlikte Köseli, Yaylımlı ve Yeşilyurt köylerinde incelemede bulundu.


Kaymakam Tugay'a köy muhtarları eşlik ederek, köylerinin sorunlarını dile getirdi.

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