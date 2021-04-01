Tut Kaymakamlığından vatandaşlara uyarı

Adıyaman'ın Tut Kaymakamlığı, korona virüs (Covid-19) vakalarında atış yaşandığını rakamlarla açıklayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tut Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Tut ilçesinde de vaka sayılarında artış eğilimi olduğu belirtildi.

Vaka sayılarını mahalle ve köy olarak paylaşan Tut Kaymakamlığı, “Vaka sayılarındaki artışı önlemek, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlıgını korumak için kurallara uyalım, kalabalık ortamlarda bulunmayalım, maskemizi mutlaka takalım ve temizliğimize dikkat edelim. 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Akçatepe köyü 13, Ayniye mahallesi 6, Boyundere köyü 1, Cumhuriyet mahallesi 4, Fethiye mahallesi 9, Kaşlıca köyü 4, Reşadiye mahallesi 1, Salah mahallesi 4, Tepecik köyü 5, Yaylımlı köyü 1 olmak üzere toplam 47 vaka bulunmaktadır” denildi.