Tut polisinin trafik uygulamaları devam ediyor

Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan trafik uygulamalarında yetki belgesi olmadan yük ve yolcu taşıyan sürücülere göz açtırılmıyor.

Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçenin girişinde yapılan trafik uygulamalarında emniyet kemeri takılı olmayan sürücüler uyarıldı. Ayrıca uygulamada yetki belgesi olmadan yük ve yolcu taşıyan sürücü uyarılarak ceza kesilip aracı yediemin parkına çekildi. Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan periyodik olarak gerçekleştirilen uygulamalarda amacın ilçedeki trafik akışını rahatlatıp trafiğin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi olduğunu belirtti.