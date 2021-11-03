Tut Savak Regülatörü ve Sulama Projesine ön ihale izni çıktı

Tut Savak Regülatör ve Sulama Projesi'nin ön ihalesinin yapılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz hafta Tut ilçesinden bir heyet Ankara'ya giderek, Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat ile görüşmüş ve yatırım programına alınması için taleplerini dile getirmişti.

Milletvekili Ahmet Aydın, ilgili bakanlık, genel müdürlük ve ilgililerle yaptığı görüşme sonuç verdi. Tut Savak Regülatörü ve Sulaması proje yapımı işinin ön ihale izni Bakanlık tarafından onaylandı.

Milletvekili Ahmet Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tut ilçemiz için önemli olan Tut Savak Regülatör ve Sulama Projesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından ön ihale izni onaylandı. Bir çok köyümüzün sulanmasını sağlayacak olan proje Tutlu hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.