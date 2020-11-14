Tut taş evlerde çalışma başladı

Adıyaman'ın Tut ilçesine yayla turizmi kapsamında yapılan taş evlerde çevre düzenlemesi başlatıldı.

2013 yılında yapımına başlanılan ve 2014 yılında bitirilen taş evler, çevre düzenlemesi ve alt yapı eksikliği nedeniyle turizme kazandırılamadı. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ‘Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen 1050 rakımlı Tut İlçesinin kuzeyinde bulunan Hacı Mammet Dağı eteklerine yapılan taş evleri incelemişti.

Taş evlerin turizme kazandırılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, 11 adet taş evin bulunduğu alanın çevre düzenlemesini başlattı. Çevre düzenlemesi kapsamında duvarlar, yürüyüş yolu, fotoğraf çekim alanı, seyir terası ve lavanta bahçesi yapılacak.

Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, “İlçemizde turizmi geliştirmek amacıyla hakim tepeye konumlandırılan eşsiz manzaraya sahip taş evlerde, vatandaşımızın hizmetine sunmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla çevre düzenlemesi çalışmaları başladı” dedi.

Taş evler amerikan mutfaklı salon, yatak odası, banyo ve tuvaletten oluşuyor.