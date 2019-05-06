Tut'da domates fidesi ve hıyar tohumu dağıtıldı

Adıyaman'ın Tut İlçesinde sebze üretimini arttırmak için ilçede domates fidesi ve hıyar tohumu dağıtıldı.

Tut İlçesinin sebze yetiştiriciliğinin en fazla olduğu Havutlu, Boyundere, Yaylımlı ve Meryemuşağı köylerinde sebze üretimini canlandırmak için Tut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bir tarım şirketi ortaklaşa bir çalışma başlattı.

Bu çalışma kapsamında 7 üreticiye hıyar demonstrasyonu (örnek bahçe), 6 üreticiye domates demonstrasyonu kurulması amacıyla fide ve tohum dağıtımı yapıldı. Ayrıca ev ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 205 aileye hıyar tohumu, 85 aileye domates fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kurulacak örnek bahçelerde dikimden hasata kadar olan süreçte tüm tarımsal faaliyetlerin uygulanışı, kontrolü ve kullanılacak organik ilaç ve gübreler konusunda destek verilip takibi yapılacaktır.

Adıyaman Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abidin Tanrıverdi ve İlçe Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla gerçekleşti.