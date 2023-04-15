Tut'da meyve bahçeleri çamur ve taşlarla kaplandı

Adıyaman'da 15 Mart tarihinde yaşanan sel felaketinin izleri hala silinemedi. Meyve bahçeleri çamur yığınları ve taşlarla kaplandı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetmiş, bir çok ev ve arazi sel nedeniyle zarar görmüştü. Sel felaketinin üzerinden bir geçmesine rağmen izler hala silinmedi. İlçenin Kuzey'inde bulunan Hacımammed Dağı'ndan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve taşların yanı sıra, milyonlarca metreküp çamur arazilerin üzerini kapladı. Taşan dereler özellikle dut ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerine zarar verdi.

Dut yetiştiriciliğinin yaygın olduğu ve ismini ‘dut' meyvesinden alan Tut ilçesinde, meyve bahçeleri büyük hasar aldı. Üreticiler, yaşanan sel nedeniyle arazilerin zarar görmesinden dolayı mağdur olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.