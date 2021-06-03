Tutdere'nin girişimleriyle dokuz bölge ücretsiz internetle buluştu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekleriyle Adıyaman genelindeki dokuz bölgede yaşayan öğrenciler ücretsiz internetle buluştu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekleriyle Adıyaman genelindeki dokuz bölgede yaşayan öğrenciler ücretsiz internetle buluştu. Öğrencilerin daha bir eğitim alabilmeleri için her daim çalışmalar halinde bulunduklarını söyleyen Milletvekili Tutdere, “Belediye başkanlarımız ve il yönetimimizle birlikte ziyaret ederek bölgemizin eksikleri hususunda desteklerini istediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katkılarıyla ilimizin 9 bölgesi ücretsiz internet hizmetiyle buluştu. Pandemi süreciyle daha da belirgin bir hale gelen eğitim de fırsat eşitsizliği yüzünden öğrenciler çevrimiçi eğitime erişemiyor, eğitimde geri kalıyor. Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Adıyaman'daki birçok ilçede, köyde ve mezrada da eğitim faaliyetlerinde büyük aksamalar yaşanırken, çoğu öğrenci de maddi imkansızlıklardan dolayı eğitim alamadı. Adıyaman'daki 45 bin 891 öğrencimiz EBA sistemine erişemedi" dedi.

Adıyaman'ın eğitime erişim konusunda yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Maddi imkansızlık içerisinde boğuşan ailelerimizin evlatları kaliteli ve nitelikli eğitimden mahrum kalmaktadır. Adıyaman ilimizde EBA sistemine hiç giremeyen öğrenci sayımız 46 bin 773, EBA sistemine erişemeyen öğrenci sayımız ise 45 bin 891'dir. Merkez ilçemize bağlı Yaylakonak Beldemizin Karaçalı Mahallesi, Gölbaşı ilçemiz, Gölbaşı ilçemize bağlı Harmanlı Beldemiz, Besni ilçemize bağlı Kesmetepe Beldemiz, Tut ilçemiz, Çelikhan ilçemiz ve Kahta ilçemizdeki 9 bölgede internete erişim sıkıntısı olan öğrencilerimiz artık yüksek hızlı internet hizmeti alabilecek. Ayrıca yine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan bilgisayar desteği sayesinde belirlenen noktalara konulan bilgisayarla öğrencilerimiz eğitim faaliyetlerini sürdürebilecek. Sağlanan bu destek sayesinde Adıyamanlı öğrencilerimiz bir nebzede olsa eğitimde yaşadıkları fırsat eşitsizliğini yenebilecekler. İnternete erişimleri olmadığı için eğitim faaliyetlerinden geri kalan öğrencilerimizin kanayan yarasına merhem olan, Adıyamanlı öğrencilerimizi internet ve bilgisayarla buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere ilgili daire başkanlarımıza, Adıyaman'ımızın geleceği biricik çocuklarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.