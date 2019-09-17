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Tütün hırsızları yakalandı

Adıyaman’da 19 gün önce Organize Sanayi Sitesinde yaklaşık 22 ton tütün hırsızlığı gerçekleştirilen 2 şahıs serbest bırakıldı.

Adıyaman'da 19 gün önce Organize Sanayi Sitesinde yaklaşık 22 ton tütün hırsızlığı gerçekleştirilen 2 şahıs serbest bırakıldı.


Gece saatlerinde Organize Sanayi Sitesinde yaklaşık 22 ton tütün hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen N.P. ve M.Ş. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte tütün şüphelilerden birinin köyünde bulunarak muhafaza altına alındı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldı.

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