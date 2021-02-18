Tütün yatırımlarına destek

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile değişiklik yapılarak tütün tarımsal destekler kapsamına alındı.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde daha önce tütün hariç olarak tanımlanmış olan tarımsal ürün tanımı, ‘bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünleri' olarak değiştirilmiştir. Bu tanımın yeni hali ile 5 yıllık olarak çıkartılan Tebliğin kısıtsız olarak yayımlanması amaçlanmış ve her yıl yayımlanacak uygulama rehberi ile Bakanlığın destekleme politikaları kapsamında illerin tarım alanları, kırsal nüfusları ve tarımsal üretim değerleri gözetilerek hibe destekleme esaslarının daha etkin ve esnek olarak uygulanması amaçlanmıştır. Destekleme esasları her yıl çıkarılacak ve yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenecek olan uygulama rehberine bırakılmıştır. Uygulama rehberi ile bu Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esasları belirlenmekte ve uygulamada dikkate alınmaktadır. Ayrıca, bu Tebliğ ve uygulama rehberinde yer almayan hususlar 2021-2025 yılları arasında Bakanlığın destekleme politikaları dikkate alınarak belirlenecektir. 2020/24 ve değişiklik içeren 2021/5 nolu Tebliğler kapsamında yayımlanan uygulama rehberinde 2020-2021 başvuru dönemi için tütün ile ilgili hibe desteği esasları belirlenmemiştir. Bu konu, Bakanlığın 2025 yılına kadar devam edecek destekleme döneminde destekleme politikaları çerçevesinde değerlendirilebilecektir” dedi.