Tütüne ceza 1 yıl ertelendi

07.2019 tarihinde yürürlüğe girecek yasanın, 01.07.2020 tarihine ertelendiğini dile getirdi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tütün üreticisinin hukukunu korumak, çıkacak yönetmelik ile yasal çerçevede serbest üretim yapabilmek ve bu süreçte oluşabilecek mağduriyetin önüne geçmek için 7061 sayılı yasanın 223. maddesi 1.fıkrasının (e) bendini değiştiren kanun teklifinin kabul edildiğini söyledi.

Sürenin bir yıl uzatılmasının hayırlı olmasını dileyen Ahmet Aydın, “7061 sayılı bazı vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 62. Maddesi ile ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünler satışını arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaklanmıştır. Aynı kanunun 93. maddesi ile bu yasaya aykırı hareket edenler 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verileceği hükmü altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme 01.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Madde ile yürürlük tarihinin 01.07.2020 tarihine kadar ertelemek suretiyle tütün üreticisi açısından oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.