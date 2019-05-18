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Tütüne getirilmek istenen cezanın 2 yıl ertelenmesi gündemde

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın öncülüğünde, bazı AK Parti milletvekili tarafından TBMM’ye 20 maddeden oluşan torba kanun teklifi yapıldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın öncülüğünde, bazı AK Parti milletvekili tarafından TBMM'ye 20 maddeden oluşan torba kanun teklifi yapıldı.


TBMM'ye sunulan torba kanununda Adıyaman'ı yakından ilgilendiren tütün yasasını ilgilendiren madde de var. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kooperatiflerle ile ilgili yönetmelik çalışmasının tamamlanmaması nedeniyle, kanunun yürürlüğe girmesi durumunda tütün üreticilerinin büyük sıkıntı çekeceğini belirten Ahmet Aydın, bunu düşünerek üreticilerimizin rahat nefes almasını sağlamak için TBMM'ye bu teklifte bulunduklarını söyledi.


Aydın, 1 Temmuz 2017 yılında yasanın yürürlüğe girmesi ile tütün üreticilerin sıkıntıya düşeceğini bildiklerini ve kooperatiflerin sisteminin oturması adına bu sürenin üreticiler açısından rahat bir nefes almasını sağlayacağını ifade etti.


Aydın, Adıyaman Milletvekilleriyle birlikte süreci takip ettiklerini ve takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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