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TYP kapsamında çalışacak kişilerin kuraları çekildi

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışacak işçilerin kurası çekildi.

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışacak işçilerin kurası çekildi.


İşkur'un TYP kapsamında Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde çalıştıracağı 50 kişinin belirleneceği kura çekimi gerçekleştirildi. Kurumun salonunda gerçekleştiren kura çekimiyle 238 kişi içerisinden 50 kişi noter tarafından belirlendi.


Kurayla belirlenen 50 kişi 6 ay boyunca temizlik ve çevre temizliği işlerinde çalışacak. İsmi çıkan kişiler 11 Mayıs'ta işbaşı yapacak.

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