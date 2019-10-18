TZOB Genel Merkezi Müşaviri Atsan'dan Sincik'e ziyaret

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkezi Teknik Müşaviri Sezer Atsan, Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Teknik Müşavirİ Sezer Atsan, beraberinde Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte Sincik ilçesine gelerek Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel'i ziyaret etti.

Oda çalışmaları ve ilçenin tarımsal yapısı ve sorunları ile ilgili bilgilendirmede bulunan Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Sincik ilçesinin coğrafi yapısı itibarıyla dağlık bir yapıya sahip olduğunu belirterek, çiftçilerin kuru tarım, arıcılık ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını ancak arazilerin az ve kurak olması nedeniyle zorluk çektiklerini söyledi.

Atsan, beraberinde Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu ve Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel ile birlikte Kaymakam Faruk Doğru'yu makamlarında ziyaret ederek TZOB çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan TZOB Müşaviri Atsan, “TZOB olarak ülke genelinde il ve ilçeleri gezerek oda faaliyetleri ve çiftçilik faaliyetlerini inceliyoruz. Çiftçilerimizin karşılaştıkları sıkıntılar ve dertlerini yerinde dinleyerek oluşturmakta olduğumuz raporları genel merkezimize ulaştırıyoruz. Oda başkanlarımız her an sahada, çiftçilerimizin sorunlarına çözüm arayışı yapmakta. Ziraat odalarımız yaptıkları bu alan çalışmaları ve oda faaliyetleriyle önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir" diye konuştu.