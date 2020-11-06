İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üç araç birbirine girdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 02 ED 942 plakalı Renault marka otomobile, Ahmet Ağlamaz idaresindeki 02 AAY 262 plakalı Ford marka minibüs çarptı. Minibüse ise Uğur Yoldaş idaresindeki 06 RGP 27 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Yaşanan kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.