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Uçaksavar mermileri ve sahte alkol ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda uçaksavar mermileri, tabancalar ve sahte alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 adet uçaksavar mermisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 adet mermi ile 12 adet şişe viski ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Polis ekiplerince malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak 2 şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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