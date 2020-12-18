Uçaksavar mermileri ve sahte alkol ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 adet uçaksavar mermisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 adet mermi ile 12 adet şişe viski ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Polis ekiplerince malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak 2 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.