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Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.


Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde öğrenciler bir birinden renkli uçurtmalarını uçurmak için birbiriyle yarışarak eğlendi. Çocukluk dönemlerinde uçurtma uçurduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Minik öğrencilerimiz uçurtma şenliğinde güzel bir şekilde eğlendiler. Bizlerde çocukluğumuza gittik. Programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Murat Ardıç'a, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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