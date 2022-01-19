İhlas Haber Ajansı

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Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle uçurumda asılı kalan araç, iş makineleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle uçurumda asılı kalan araç, iş makineleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, Sincik Yarpuzlu karayolunda meydana geldi. Kar ve tipi nedeniyle yoldan şarampole kayan minibüs asılı kaldı. Uçurumdan düşmeden asılı kalan araçtan sürücü ve yanındaki kişi indi. Aracın düşme ihtimaline karşı ekiplere bilgi verildi. Sincik İlçe Belediyesine ait iş makinesi, araç uçuruma düşmeden kaza yerine ulaştı.


İş makinesine halat ile bağlanan minibüs, uzun uğraşlar sonunda asılı kaldığı uçurumdan yola çekildi.

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