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Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Adıyaman’da, uçurum kenarında mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Adıyaman'da, uçurum kenarında mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gümüşkaya Köyünde Mustafa Göksu'ya ait keçi, uçurumda mahsur kaldı. Keçisinin mahsur kaldığını gören Mustafa Göksu, keçiyi bulunduğu yerden kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri halat yardımıyla keçinin bulunduğu yere indi. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçisinin kurtarılmasına sevinen Mustafa Göksu, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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