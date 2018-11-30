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Uçurumdan yuvarlanan sara hastası ağır yaralandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralanan sara hastası hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralanan sara hastası hastanede yaşam mücadelesi veriyor.


Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesinin Sakız Köyüne bağlı Hayırlı Mezrasında çobanlık yapan Ali Çelem'in sara krizi tutması sonucu dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.


Durumu fark eden köylüler tarafından jandarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde Ali Çelem, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan adam Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Çelem, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Kahta Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Çelem'in yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

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