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Ülkü Ocağı Başkanı Şahin'den Anneler Günü kutlaması

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.


Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Taha Şahin mesajında,“Cennet annelerin ayaklarının altındadır” diyerek hiçbir inanç hiçbir felsefe hiçbir din yoktur ki temeline anne sevgisi koymasın. Annelik insanın ulaşabileceği en doruk noktadır. Bu vatan için çalışan, üreten ve savaşan bütün evlatların anneleri ne yücedir.Kanlarıyla bayrakları bayrak yapan, mezar taşlarıyla bu vatana Türk mührünü vuranların anaları ne yücedir. Başta bu vatana şehit yetiştirenler olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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