Ülkü Ocakları esnaflara 1 Lira siftah bıraktı

Besni Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından ilçe merkezindeki esnaflara "Siftah Bizden Bereket Allah'tan" sloganı ile esnaflara 1 TL'lik siftah parası bırakıldı.

Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı, ilçe merkezinde bulunan 240 esnafa sabaha karşı 1 TL siftah parası bıraktıklarını belirterek, “Ahilik Türk kültürü ve medeniyet dünyasının en önemli kurumlarından birisidir. Bilhassa Anadolu topraklarının vatanlaşmasında bu kurumlar öncü rol oynamışlardır. Nasıl ki Yunus Emreler, Mevlanalar, Haci Bektaşi Veliler düşünce ve gönül dünyamıza zenginlik katmış iseler, kurulan esnaf teşkilatları da toplumsal hayatı düzenleyerek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda medeniyetimizin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Anadolu' da kurulan beyliklerden başlayarak bu örgütlenmeler, Selçuklu ve Osmanlı Devletleri zamanında zirveye ulaşmıştır. Bir zanaat toplumu olan Besni'mizde de esnaf teşkilatlarının şehrin gelişiminde olan katkıları ortadadır. Esnaf ve sanatkarların güçlü olduğu zamanlarda şehrimizde toplum hayatı daha az sorunlu, zayıf olduğu zamanlarda ise toplum hayatı açısından sıkıntıların baş gösterdiğini gözlemlemekteyiz. İçinde bulunduğumuz zaman sürecinde çok uluslu, küresel sermayeli büyük şirketlerin ekonomik hayat üzerinde büyük baskısının farkındayız. Buna bir de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları eklersek, esnafımızın durumu hiçte iç açıcı değildir. Market, mağaza zincirleri, internet alışverişi gibi unsurlar esnafımızın ekonomik gücünü günden güne eritmektedir.

Bizler de Besni Ülkü Ocakları olarak, yaşadıkları her türlü zorluklara rağmen elini, kapısını ve sofrasını bizlere açan esnaflarımıza manevi destek olmak gayesiyle 'Siftah Bizden, Bereket Allah'tan' duasıyla daha önceki zamanlarda esnaf odamızın başlatmış olduğu 'Alışverişini Yerel Esnaftan Yap' kampanyasına destekte bulunmak istedik. Bugün ilçemiz genelinde sayıları binin üzerindeki esnaflarımız nasıl ki dar günümüzde bizlerin yanındaysa, bizlerde var günümüzde yanlarında olmamız gerekir diye düşünüyoruz. Her türlü olumsuzluklara rağmen bu yönde bir bilinç oluşturabilirsek, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmamızı artırıp, yaşamın sıkıntılarını en aza indirilebileceğimiz inancındayız. Bu anlamlı faaliyeti düşünüp uygulamaya geçiren genç bozkurtlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.