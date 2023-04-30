Ulubaba Dağı beyaza büründü

Adıyaman'da bulunan 2533 rakımlı Ulubaba Dağı, aniden bastıran dolu yağışıyla beyaza büründü.

Adıyaman merkeze bağlı Sarıkaya köyünün üst kesimlerinde yer alan 2533 metre yüksekliğindeki Ulubaba Dağı ve çevresinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu nedeniyle beyaza bürünen Ulubaba Dağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Nisan ayının son gününde yağan dolu ve soğuk hava nedeniyle çatı ve saçaklarda buz sarkıtları da oluştu.