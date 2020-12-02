Umuda Yolculuk Ekibinden Kahta Belediyesi Gezici Kütüphanesine Kitap Desteği

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ‘Birlikte Okuyalım' sloganıyla yakında kitapseverlerle buluşacak olan Gezici Kütüphane aracına Adana'da Faaliyet Gösteren "Umuda Yolculuk"' Gönüllü ekibinden kitap desteği geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rujda Selçuk tarafından teslim alınan kitaplar, gezici kütüphane aracında yer bulacak.

Umuda Yolculuk ekibi Başkanı Şeniz Denk yaptığı açıklamada, “2018 yılından beri Adana'da varlığını sürdüren "Umuda Yolculuk" ekibi gönüllü bir topluluk olup yeni nesillere okumayı aşılamanın yanında yurdumuzun dört bir yanına elini uzatmaya devam ediyoruz. Yetersiz olanaklardan dolayı kütüphanesi olmayan köy okulları başta olmak üzere ihtiyacı olan tüm okullar için kitap topluyor. "Kahta Belediyesi" tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan "Gezici Kütüphane" projesine 320 adet ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyi okuma kitabı ile destekte bulunduk. Vatandaşlarımız sosyal medyadan bizimle iletişime geçip kitap desteğinde bulunarak bu yolculukta bizlere eşlik edebilirler" dedi.

Umuda Yolculuk Gönüllü Ekibi Başkanı Şeniz Denk ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkür eden Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rujda Selçuk, “Bu anlamlı katkıdan dolayı başta Umuda Yolculuk Gönüllü ekibi başkanı şeniz Denk hanıma ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonra kitapseverlerle buluşacak olan gezici kütüphanemizdeki tüm hizmetlerden halkımız ücretsiz bir şekilde yararlanacaktır. Bu anlamda okumaya ve eğitime destekte bende varım diyen Adana'da faaliyet gösteren Umuda Yolculuk Ekibine çok teşekkür ediyorum. Gezici kütüphanemizin nitelik ve niceliklerini yükseltmek için iş dünyası başta olmak üzere herkesin projemize destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu