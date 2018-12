Üniversite ile lise arasında işbirliği

Rektörlük Makamında imzalanan protokole Adıyaman Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Anadolu Lisesi adına da Okul Müdürü Abdulkerim Işık imza attı.

İmza töreninde konuşan Rektör Gönüllü, Adıyaman Üniversitesinin herkesin üniversitesi, imkanlarının da herkesin imkanı olduğunu ve bu açıdan eğitsel, bilimsel, sosyal anlamda bir işbirliği gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Adıyaman Üniversitesinin her geçen gün büyüdüğünü ve bölgenin güçlü dinamiklerinden biri haline geldiğini vurgulayan Rektör Gönüllü, "Gerek akademik çalışmalarda gerekse sosyal ve kültürel alanda gösterdiğimiz gelişme sayesinde Adıyaman Üniversitesi Türkiye'de artık bir marka değerdir. Bunu sadece bizler söylemiyoruz, kazandığımız başarılar ortada zaten. Üniversitede her akademisyene ortalama 20 öğrenci düşüyor, bu istatistik de standartları aştığımızın göstergesi. Adıyaman Üniversitesinde her akademisyen belirli bir görev bilinci içerisindedir, öğrencilerimizi kendilerini yetiştirme, bilime yöneltme ve ülkemize bir değer katma adına yetiştirmeye çalışıyoruz, geleceğin Türkiye'sine ülkesini, milletini seven, milli değerlerini özümsemiş nesiller yetiştirmek en büyük gayemiz. Bunun için de ilimizdeki okullarımız bizim en büyük paydaşımız ve elimizden geldiği kadar her anlamda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İmzalanan protokolle birlikte fakülte öğrencilerinin yapacağı bilimsel proje çalışmaları kapsamında lise öğrencilerinin proje asistanı olabilmesi, lisenin 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine önerdiği konularda bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanmasında fakültelerce gerekli danışmanlık yapılması, fakülte öğretim elemanlarının Adıyaman Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerine meslek seçimleri konusunda sunum yapabilmesi ve öğrencilerin Adıyaman Üniversitesi Kütüphanesinden faydalanması konuları imza altına alındı.