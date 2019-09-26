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Üniversite kampusunda trafik düzenlemesi yapıldı

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisinde trafikte yaya önceliğine dikkat çeken çalışmalar yaptı.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, Adıyaman Üniversitesi merkez kampus alanı içerisinde yol ve yaya geçitlerinin boyasını yeniledi.


Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası çerçevesinde il genelinde gerçekleştirdikleri çalışmaları, gelen talep doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisinde de yaptıklarını belirtti.


Öğrenciler ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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