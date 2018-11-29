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Üniversite öğrencileri Adıyaman atık su arıtma tesisine teknik gezdi

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde yürütülmekte olan çevre mühendisliği uygulamaları dersi kapsamında dersi alan öğrenciler için Adıyaman Atıksu Arıtma Tesisine teknik gezi düzenlendi.


Öğrencilerin atık su arıtma tesisleri ile ilgili derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamadaki örneklerini görme fırsatı bulabilmeleri amacıyla ilimizin önemli çevre mühendisliği uygulama tesislerinden biri olan Adıyaman atık su arıtma tesisine teknik gezi düzenlendi.


Tesis otomasyon odasında öğrencilere ilk önce tesis hakkında bilgilendirme yapılarak otomasyon sistemi üzerinden arıtım sistemi anlatıldı. Ardından tesis yetkilileri nezaretinde sahaya çıkılarak tesisin üniteleri gezilip bilgi alındı.


Adıyaman atık su arıtma tesisi, Adıyaman merkez kanalizasyon sistemince toplanan atık suların Atatürk Baraj gölüne deşarj edilmeden evvel arıtılmasını sağlıyor. Böylece sulama kaynağı olarak kullanılan Atatürk Baraj gölünün kirlenmesine engel olunuyor.


Öğrenciler meslekleri için önemli olan arıtma tesisini incelemekten memnun olduklarını dile getirerek mezun olduktan sonra çevre mühendisi olarak bu tesislerde çalışmak istediklerini söyledi.

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