Üniversite öğrencileri Mevlid-i Nebi yarışmasına katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasına Adıyaman'dan 150 öğrenci katıldı.

Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışmasına 150 üniversite öğrencisi katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın sınav öncesinde salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Müftü Taşçı, yarışmada derece giren 1 erkek ve 1 bayanın Umre'ye gideceğini ve diğer öğrencilere de değişik ödüller verileceğini söyledi.

Taşçı, tüm gençlerin Peygamberimizin izinde bir hayat yaşaması temennisinde bulundu.