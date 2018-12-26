Üniversite öğrencilerinden doğa etkinliği

Adıyaman Zey Vadisinden başlayan yürüyüş Seyir Tepesinde son buldu. 60 kişilik grupla sabah saatlerinde başlayan doğa yürüyüşünde katılımcılar tepe ve kayalıkları aşıp dereleri geçerek 8 kilometrelik parkuru tamamladı. Grup, yol boyunca doğa fotoğrafı çekimleri yaptı. Doğa yürüyüşünü gerçekleştiren katılımcılar yürüyüş boyunca stres atıp doğayla baş başa kalmanın mutluluğunu yaşadı. Doğa yürüyüşüne katılmaktan oldukça memnun olduklarını gözlenen grup üyeleri, bu tür etkinliklerin tekrar gerçekleştirilmesini beklediklerini dile getirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, Adıyaman'ın doğal güzelliklerini bu tip etkinlikler sayesinde daha yakında görebilme imkanına sahip olduklarını belirterek, şehrin gürültüsünden, stres ve yoğunluktan uzak birkaç saatin bile kendilerine çok iyi geldiğini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.