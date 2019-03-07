Üniversitede bilim kültür ve sanat sempozyumu düzenlenecek

Sempozyumda üniversite mensupları tarafından Eğitim bilimleri, fen ve matematik bilimleri, dil bilimleri, güzel sanatlar, islami ilimler, mühendislik-mimarlık bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal, beşeri ve idari bilimler, tarım bilimleri ile spor bilimleri konularında yaptıkları veya devam eden bildiri, proje, tez gibi çalışmalar sözlü ve poster bildiri şeklinde sunulacak.

Çalışmaların sözlü ve poster bildiri şeklinde sunulması bakımından ülkemizin ilk ve tek sempozyumu olma özelliği taşıyan bilim, kültür ve sanat sempozyumunun geniş bir katılıma sahne olması bekleniyor.

Sempozyuma bildiri özetinin son gönderim tarihi olarak 31 Mart 2019 belirlenirken, başvuru, kayıt ve katılım ile ilgili bilgiler http://sempozyum.adiyaman.edu.tr adresinden alınabilecek.