Üniversitede "Çocuk İhmali ve İstismarı" konferansı

Nilüfer Kocatürk'ün konuşmacı olarak katıldığı “Çocuk İhmalini ve İstismarını Tanıma ve Mağdura Yaklaşım” konferansı düzenlendi.

Üniversite Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, dekan yardımcıları, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Çocukların ihmal edilmesinin olumsuz sonuçları, çocuk istismarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve mağdur çocuğa yaklaşım konularından bahseden Kocatürk, fiziksel ve ruhsal şiddet konularına vurgu yaptı.

Tüm ebeveynlerin istismar konusuna hassasiyetle yaklaşması gerektiğini belirten Kocatürk, “Bu gerçekten hassas bir konu. Çocuklarımızı ihmal ettiğimizde akabinde istismar da edilebiliyorlar. Çocuklarımızı ihmal etmemeliyiz. Onlarla ebeveyn olarak ilgilenmeliyiz, sohbet etmeliyiz. Onları dinlemeli, onlara inanmalıyız” dedi.

Soru cevap kısmında dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Kocatürk, adli mercilerin de istismar konusunda mağdura hassasiyetle davranması gerektiğinin altını çizerek, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencilerinin meslek hayatında uygulaması gereken taktik ve kurallardan bahsetti.