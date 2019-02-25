Üniversitede engellilerin önündeki engelleri kaldırılıyor

Engelsiz Üniversite Bayrakları kapsamında Turuncu Bayrak (Mekanda Erişilebilirlik) ve Mavi Bayrak (Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik) kategorilerinde ödüllere aday olan ADYÜ, engelli öğrenci ve çalışanları için erişilebilirlik konusunda tüm imkanlarını seferber ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları İl Müdürlüğü ve engelli temsilcilerinden oluşan heyetten ilk denetimde geçer not aldı. Küçük çaplı eksiklerin tespit edildiği denetimlerde alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Merkez külliyesi, fakülte, yüksekokul ve enstitü binalarının ayrı ayrı aday olduğu “Engelsiz Üniversite Bayrakları” kategorisinde oldukça iddialı olan ADYÜ'de eksikliklerinin tam anlamıyla giderilmesi için çalışmaların yoğun bir biçimde devam ettiği öğrenildi.