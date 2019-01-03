Üniversiteli Elif'in öldüğü yere karanfiller bırakıldı

Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Adıyaman Üniversitesi öğrencisi Elif Dağdelen için kaza yerine karanfiller bırakılıp oturma eylemi yapıldı.

Önceki gece M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencisi Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (27) çarpmıştı. Kazada yaralanan öğrenciler olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, tedavi altına alınan Elif Dağdelen yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve Elif Dağdelen'in arkadaşları kazanın olduğu yerde toplandı. Gençler yolu bir süre trafiğe kapatarak bu bölgede sürekli kazalar yaşandığını, sürücülerin aşırı hız yaptığını söyleyerek alt ve üst geçit istediklerini belirtti. Bir süre kapatılan yol polis ekiplerince açtırılırken, gençler bu defa getirdikleri karanfilleri kazanın olduğu yere bıraktı.

Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin ve vatandaşların yoğun şekilde kullandığı yolda sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını ve kendisinin de aynı yerde kaza yaparak fiziksel engelli kaldığını belirten Ebru Çelik, “Halen kazanın etkisi var, yaşıyorum. Halen etkisi var hem psikolojik hem de fiziksel, halen etkisindeyim. Zoruma gidiyor serbest bırakılması ve elini kolunu sallayarak dolanması zoruma gidiyor” dedi.

Elif'in hayallerinden bahseden Mehmet Ali Uluer ise “Elifin en büyük hayali annesine ev alabilmekti. Annesi ile birlikte yaşıyordu, annesini geçindirmekti. Tek hayali buydu, mezun olmaktı. Burada Arapça öğretmeni olmaktı” diye konuştu.