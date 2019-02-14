Ünsal, Ziraat Odası Başkanı Şahan'ı tebrik etti

Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Salih Şahan'ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilen Salih Şahan'a ‘hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Son olarak Saadet Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, İl Başkanı Haşim Asnuk ve parti yöneticileri ziyaret etti.

Adıyaman'da çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu ziyaret ile ilgili Salih Şahan, “Ahmet Faruk Ünsal'a 31 Mart Yerel Seçimlerinde başarılar diliyorum. Kendisi için, kentimiz ve ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun. Geçmiş yıllarda bu kentte milletvekilliği yapan Ünsal'ın Adıyaman Belediye Başkanı seçilmesi halinde kentimiz için çalışacağına inanıyorum. Bizleri ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Faruk Ünsal ise ziyarete ilişkin, “Saadet Partisi heyeti olarak Ziraat Odasını ziyaret ederek, çitçilerin problemlerini birinci ağızdan öğrenelim istedik. İnşallah bu seçimler üreticinin sorunlarına çözüm bulunmasına vesile olacak bir seçimdir. Tütünümüzün yasağının kalkmasını, sulu tarımın gelmesini, Koçali Barajı'nın bitirilmesini, sulamada kullanılan elektriğin indirime tabi tutulmasını istiyoruz. Bu seçim inşallah Adıyaman'ın şimdiye kadar beklediği ancak getiremediği çözüme vesile olur diye düşünüyoruz. Ayrıca yeniden göreve seçilen Salih Şahan'ı tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.