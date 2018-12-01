İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üst araması yapılan şahıslarda eroin ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Gölbaşı Karayolunda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda bir şey bulunmazken M.D., ile E.Ç., isimli şahısların üzerinden toplam10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.