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Usta öğreticiler il özel idaresi için maske üretiyor

Adıyaman Valiliği İl Özel İdare çalışanlarına, halk eğitim merkezi usta öğreticileri tarafından maske dikiliyor.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanlarına dezenfekten, kolonya, eldiven, maske veriyor. Tedbirler kapsamında Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün usta öğreticileri tarafından il özel idare çalışanlarına maske dikiliyor. Yaklaşık 7 bin adet maskenin bir kısmı tamamlanarak teslim edildi.


Yetkililer, il özel idare çalışanlarının korona virüsün çıktığı günden beri çalışmaya devam etmesi nedeniyle koruyucu malzemelerin eksiksiz olması gerektiği belirtildi.

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