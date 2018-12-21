“Üstad Sezai Karakoç” söyleşisi

Okul öğretmenlerinin sanata , sanatçıya, şiire ve edebiyata dair yeni bakış açıları ve yeni ufuklar oluşturmak adına Adıyaman TOBB Kız İmam Hatip Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Abdulvehap Ballı'nın katılımı ile Üstad Sezai Karakoç ile ilgili söyleşi yapıldı.

Sezai karakoç'un hayatı, eserleri, sanat ve şiir anlayışı, medeniyet değerlerimiz hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Abdulvehap Ballı, Sezai Karakoç'un bilinmeyen yönlerini ve geleceğin inşasında gençlerin yeri, medeniyet mefkuremiz ve değerlerimiz, hiçbir zaman görünür olmayan ancak fikirleri ile daima öncülük eden bir fikir ve dava adamı olduğunu söyledi.

Abdulvehap Ballı daha sonra kendi yazdığı “Koşu Bittikten Sonra da Koşan Atlı Sezai Karakoç” ve “Aliya” isimli kitaplarını imzaladı.