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‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor” etkinliği düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor” etkinliği düzenlendi.


Halk eğitim merkezinde düzenlenen oymacılık konusunun anlatıldığı etkinliğe Gölbaşı HEM Müdürü Yusuf Uçar, Usta Öğreticiler ve kursiyerler katıldı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan milli kültür değerlerimizin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması için düzenlenen proje kapsamında Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi tarafından oymacı ustası Oruç Kuşoğlu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleriyle buluştu. Etkinliğin ilkini düzenlediklerini söyleyen Gölbaşı Halk Eğitim Müdürü Yusuf Uçar, "Etkinliklerle çevremizde sanatıyla öne çıkan insanlarımızı kursiyerlerimizle buluşturuyoruz. Ustalarımız tecrübelerini kursiyerlerimize aktarıyor. Etkinliklerimiz her ay değişik sanat ustalarıyla devam edecek” diye konuştu.

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