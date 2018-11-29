Üsteğmen Uçar muhtarlarla bir araya geldi

Adıyaman'ın Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, köy muhtarları ile yapılan toplantıda yerel seçimlerde alınması gereken önlemler, düğünlerde sıkılan silahlar ve köylerde yaşanan hayvan hırsızlığı ile ilgili muhtarlarla bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, yaklaşan seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasını ve düğünlerde silahların sıkılmamasını istedi. Seçim dönemi için uyarılarda bulunan Uçar, “Öncelikle en önemli gündemimiz 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler. Yerel seçimlerin bizim açımızdan önemli bir rolü var, bütün yönetim değişiyor. Sizden ricamız bu seçim öncesinde ortamı gerebilecek her türlü davranıştan kendinizi uzak tutmanızdır. Neticede 1 Nisan sabahı o koltuğa bir kişi oturacak. Geride küskünlükler, kavgalar ve gürültülerin olmaması en büyük temennimiz. Bizim muhtarlarımızdan en büyük isteğimiz bu. Herhangi bir şey sizin inisiyatifiniz dışında gelişirse veya olmasını öngörürseniz bizimle irtibat kurarsanız, bizim de yapabileceğimiz şeyler olur. Bu seçim sürecini inşallah kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz atlatırız. Bu tarz olumsuz olaylara mahal vermeyelim. Seçim öncesinde ilçe nüfusundan bize adres araştırması ve ölüm tahkikatı gibi bazı talepler oluyor. Muhtarlar bizim köylerdeki en büyük yardımcımız. Muhtarsız jandarma, jandarmasız da muhtar düşünülemez. Biz sizleri teşkilatımızın bir parçası ve yardımcımız olarak görüyoruz. Bu konularda sizden ricamız, objektif olmanız. Bazen muhtarlar köyde oturmayan vatandaşları gelip köyde yazdırabiliyor, teşvik edebiliyor. Bu konuda hassas davranırsanız iyi olur. Bu işe giren arkadaşlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bu konuda da bize yardımcı olursanız seviniriz" dedi.

Üsteğmen Uçar, uyarılarını düğünlerde silah sıkılmaması konusunda da sürdürerek, "İçişleri Bakanımızın son zamanlarda üzerinde durduğu bir konu var, düğünlerde silah sıkılması olayı. Gerçi mevsim gereğince düğün sayısı azaldı ama bahar ve yaz aylarının gelmesi ile tekrardan düğün sayısı artacak. Ne yazık ki bu köylerimizde kanayan bir yara. İnsanların en mutlu günlerini kabusa çevirebilecek bir olaydır. Bunların önüne geçmek için yine sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Son zamanlarda çıkan bir yazıda, muhtarlarımıza da yasal bir sorumluluk yüklüyor. Eğer silah sıkılan köylerde o köyün muhtarı veya kamu görevlisi olanlar bize bilgi vermezse, bilgi vermeyenler hakkında yasal işlem uygulanıyor. Bu konuda karakol komutanları da size tebliğleri yapacaklar. Kaymakamlığımız vasıtası ile afişler yaptırdık ve bunları da dağıtacağız. Kış aylarının gelmesi sebebi ile arazide çok sayıda insan yok ve dolayısıyla oralar kontrolsüz kalıyor. Yaz aylarında kullandığımız bağ evlerinde olayların önüne geçebilmemiz için vatandaşların bağ evlerinde kıymetli eşyalarını bırakmamaları ve kapılarını kilitlemeleri konusunda ikaz edersek olumsuz sorunların önüne geçmiş oluruz. Son hususta köylerde kış aylarında hayvan hırsızlığına teşebbüs olayları artmaya başladı. Bunların da önüne geçmek için kamera takılması ve çift kilit kullanılması konusunda vatandaşları bilgilendirmeniz gerekmektedir. Sizler muhtar olarak köylerdeki en akil kişi olarak seçilmiş durumdasınız. Bundan dolayı köy halkını bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almaları için uyarılar yaparsanız daha iyi olur" diye konuştu.