Usulsüz avlanan 5 şahıs yakalandı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçak avcılıkla mücadele çalışmalar çerçevesinde yapılan denetimler esnada 5 şahsın son 1 hafta içerisinde usulsüz bir şekilde avlandığı tespit edildi. Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimde yakalan 5 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Ekipler aynı zamanda 3 adet av tüfeğine de el koydu.