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Uygulama yapan polisler için pasta kesildi

Hedef Kızıl Elma Derneği tarafından, Adıyaman’da görev yapan polisler için pasta kesilerek polislerin 10 Nisan Polis Haftası kutlandı.

Hedef Kızıl Elma Derneği tarafından, Adıyaman'da görev yapan polisler için pasta kesilerek polislerin 10 Nisan Polis Haftası kutlandı.


Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hedef Kızıl Elma Derneği tarafından Adıyaman'ın giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan polis ekipleri tek tek ziyaret edildi. Hedef Kızıl Elma Derneği Başkanı Atilla Akan ve dernek üyeleri tarafından yapılan ziyaretlerde polisler için yaş pastalar kesilerek onların 10 Nisan Polis Haftaları kutlandı.

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