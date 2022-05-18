Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. İçerisinde uyuşturucu olabileceği tahmin edilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araçta uyuşturucu madde yerine şeffaf kaplar içerisine konulan 7 adet zehirli akrep ele geçirildi. Polis ekipleri muhafaza altına aldıkları akrepleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderirken, İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında ise işlem başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.